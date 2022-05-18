الأربعاء 18-05-2022
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الأربعاء، 18-05-2022 10:37 ص

دون عناء وبثوانٍ معدودة .. أسهل طريقة لتقشير الرمان

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الوكيل الإخباري - يعد الرمان من أنواع الفواكة الصيفية المفضلة لدى الكثيرين. يتميز بحباته حمراء اللون وطعمه الحلو المميز.

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إلا أن الكثيرين يجدون صعوبة في تقشيره ..

 

لذلك سنستعرض أبسط الطرق لتقشير فاكهة الرمان المحببة دون عناء:


1- قطع ثمرة الرمان من أعلى ثم قطعها إلى شرائح.


2- قلّب قشرة الرمان عكس اتجهاها، وافرك الرمان بأصابعك حتى تخرج حبوب الرمان بكل سهولة في وعاء به قليل من الماء.


3- انتظر دقيقتين حتى تلاحظ أن كل القشور قد طافت على وجه الماء وبقيت حبوب الرمان أسفل الوعاء.

 

 


 

 

 

 

4- اسكب الماء والرمان في وعاء آخر للتخلص من القشور البيضاء.


5- تخلص من الماء باستخدام مصفاة لتحصل على رمان من غير قشور بطريقة سهلة.

 

 

الإمارات نيوز

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