دون عناء وبثوانٍ معدودة .. أسهل طريقة لتقشير الرمان

الوكيل الإخباري - يعد الرمان من أنواع الفواكة الصيفية المفضلة لدى الكثيرين. يتميز بحباته حمراء اللون وطعمه الحلو المميز.

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إلا أن الكثيرين يجدون صعوبة في تقشيره ..

لذلك سنستعرض أبسط الطرق لتقشير فاكهة الرمان المحببة دون عناء:



1- قطع ثمرة الرمان من أعلى ثم قطعها إلى شرائح.



2- قلّب قشرة الرمان عكس اتجهاها، وافرك الرمان بأصابعك حتى تخرج حبوب الرمان بكل سهولة في وعاء به قليل من الماء.



3- انتظر دقيقتين حتى تلاحظ أن كل القشور قد طافت على وجه الماء وبقيت حبوب الرمان أسفل الوعاء.





4- اسكب الماء والرمان في وعاء آخر للتخلص من القشور البيضاء.



5- تخلص من الماء باستخدام مصفاة لتحصل على رمان من غير قشور بطريقة سهلة.

الإمارات نيوز

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