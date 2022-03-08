الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

بالفيديو.. شاهد عملية إجلاء الطلبة الأردنيين من سومي

التعليم العالي يعلن إجراءات استكمال الإستفادة من المنح والقروض - تفاصيل

أردنيون من سومي لـ " الوكيل الإخباري" : الاغلب خرج من المدينة

الشؤون السياسية تنظر بطلبات ترخيص 19 حزبا جديدا

قرار جديد من الضمان يخص دور الحضانة والمنشآت السياحية

150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 11:41 ص

ذكور النحل تقدم على الانتحار عند الشعور بأجواء حارة

1042514211_435_0_2483_2048_1920x0_80_0_0_ca5170059bc92da1c366d378a6d451cc


الوكيل الإخباري - يعتبر النحل من الحشرات المهمة في الطبيعة، وذلك يعود لأهمية نشاطها في تقديم أهم خدمة بيئية لا تقدّر بثمن، تكمن في كونّه المسؤول عن تلقيح 80% من النباتات المزهرة بالإضافة إلى تلقيح ما نسبته 75% من أشجار الفواكه، والخضروات، والمكسرات، كما انه مصدر أساسي لاستخراج العسل.

اضافة اعلان

 

ويعد النحل من الكائنات التي تمتلك نظامًا حياتياً شديد التنظيم، لكن “ذكورها قد تقدم على الانتحار لمجرد تعرضها للأجواء الحارة”.


في معلومات نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، والتى أشارت إلى أن ذكور النحل تقوم بعمل عفوي يؤدي إلى مقتلها عندما تتعرض للأجواء الحارة.


وتابعت: عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ذكور النحل بالتخلص من جزء داخلي في جسم الإنسان مما يؤدي إلى موتها.

 

كما ذكرت الصحيفة أيضًا أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديين اكتشافه لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.

 

والنحل من الحشرات المجنحة، ولجميع أنواعها زوجان من الأجنحة، وتكون الأجنحة الخلفية أصغر من الأمامية، وللقليل من الأنواع أو الطبقات أجنحة قصيرة نسبيًا، لا تفيدها في الطيران.

 

كما يتغذى النحل على الرحيق وحبوب الطلع التي يجمعها من الأزهار، وتستخدم حبوب الطلع كغذاء لليرقات بشكل أساسي.

 

ثم تقوم العاملات بجمع الرحيق بواسطة خرطومها المعقد الشافط، والذي يمكنها من الوصول إلى داخل الزهرة، بينما تحمل حبوب الطلع على سلال خاصة في أرجلها الخلفية، كبقية الحشرات.

 

وجسم النحل مقسم لثلاثة أجزاء “الرأس، الصدر، والبطن، ولدى النحلة 5 أعين، ولجميع أنواع النحل تقريبا قرنا استشعار مقسمة إلى 13 جزء عند الذكور، و12 جزء عند الإناث، أما الإبرة، فتتواجد عند الإناث فقط، وتستخدم بشكل أساسي كوسيلة دفاعية تتراوح أحجام أنواع النحل ما بين 2 ملم إلى 39 ملم تقريبًا.

 

صوت بيروت انترناشونال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ART-2-_568106

أفكار لعيد الأم

الزواج-المختلط

تعرف على هذه الحقائق قبل الزواج

jpg

اليوم العالمي للمرأة.. لماذا اختار العالم 8 آذار يوما للنساء؟

74fd301e-1bd3-4142-8c6c-5d3d7c3b69aa_16x9_1200x676

انتظر لا تذهب للتعليقات.. قد تمكث ساعات لمعرفة أين توجد كلمة "NENE"

Doc-P-927995-637823201635856548

شاهد..طفلة أوكرانية تبهر العالم بغنائها من تحت الأرض

image (1)

اكتشاف مجمع رسم صخري قديم شمال غربي الصين