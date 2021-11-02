ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات في العالم

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة نُشرت نتائجها مجلة «نيتشر كومونيكيشنز»، أمس، أن كمية الجليد البالغة 3,5 تريليونات طن، التي ذابت في غرينلاند خلال العقد الماضي، أدت إلى ارتفاع منسوب مياه البحار العالمية بمقدار سنتيمتر واحد، وزادت من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم.



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وتحتوي الطبقة الجليدية الموجودة فوق أكبر جزيرة في العالم على ما يكفي من المياه المجمدة لرفع المحيطات نحو ستة أمتار على مستوى العالم، وسط تزايد حالات الذوبان الشديدة هناك في العقود الأربعة الأخيرة.

وقال المعد الرئيسي للدراسة توماس سلاتر، من مركز المراقبة القطبية في جامعة ليدز البريطانية: «كما رأينا في أجزاء أخرى من العالم، فإن غرينلاند معرضة أيضاً لزيادة الظواهر الجوية المتطرفة».



وقال أمبر ليسون، المحاضر بجامعة لانكستر البريطانية وأحد معدي الدراسة: إن «تقديرات النموذج تشير إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند سيسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بمستوى يراوح بين 3 و23 سنتيمتراً بحلول عام 2100».

المصدر - البيان

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