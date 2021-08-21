رائدا فضاء صينيان ينجحان في تنفيذ الأعمال خارج المحطة الفضائية - فيديو

الوكيل الإخباري - أكمل قائد مركبة الفضاء الصينية المأهولة «شنتشو - 12»، ني هاي شنغ، وزميله ليو بومينغ، أمس، العمل في الفضاء المكشوف، وعادا إلى محطة تيانخه الفضائية.



وذلك بعد قضاء 6 ساعات خارج المحطة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن تلفزيون الصين المركزي.

اضافة اعلان

وفتح رائدا الفضاء فتحة في غرفة ضبط الضغط وخرجا للفضاء المكشوف وعادا إلى المحطة بعد أن مكثا في الفضاء لمدة 6 ساعات تقريباً، أي أقل بساعة واحدة من الوقت المتاح للمهمة، وقام الصينيان بتركيب معدات الضخ ورفع الكاميرا البانورامية الخارجية، وأعدا صندوق أدوات وربطاه بجسم المحطة الخارجي بالإضافة إلى ذلك، فإنهما صورا بعضهما البعض على خلفية الأرض.

المصدر - البيان