رائد فرنسي توما بيسكيه يقرأ نص إملاء من الفضاء

الوكيل الإخباري - يشارك عدد من هواة الفضاء وعشاق اللغة الفرنسية غداً، بمسابقة في الإملاء يقرأ نصها من الفضاء الرائد الفرنسي توما بيسكيه عبر شاشة عملاقة في متحف الجو والفضاء في لو بورجيه، بالقرب من باريس.



ويُتوقع أن يبلغ عدد المشاركين نحو 500 من كل الأعمار، سيكونون في الهواء الطلق مزودين بأوراق وأقلام لكتابة نص مقتطف من رواية «سد في مواجهة المحيط الهادئ» (أن باراج كونتر لو باسيفيك) للكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس الذي يمليه رائد الفضاء الفرنسي.

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وستتوزع الطاولات والكراسي على مدرج المعرض المخصص للطيران، حيث يبث في الثالثة بعد الظهر عبر شاشة عملاقة مقطع فيديو مسجل سلفاً لتوما بيسكيه المشارك منذ أبريل الفائت ضمن مهمة في محطة الفضاء الدولية، على بعد 400 كيلومتر من الأرض. وقال مؤسس «الإملاء العملاق» الروائي رشيد سانتاكي لوكالة فرانس برس إن «توما بيسكيه اختار بنفسه هذا النص الذي يعتبر من كلاسيكيات الأدب الفرنسي».

المصدر - البيان