الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

4 إصابات بانهيار بوابة قيد الانشاء في المفرق

وزراء باقون في حكومة الخصاونة - اسماء

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا

مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير




الإثنين، 12-10-2020 01:26 م

رائد فضاء أمريكي يتخلى عن رحلة ستارلاينر لحضور حفل زفاف ابنته - فيديو

human_landing_system_2024_surface_astronauts


الوكيل الاخباري – أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن رائد الفضاء الأمريكي كريس فيرغسون، رفض المشاركة في أول رحلة مأهولة لمركبة "بوينغ ستارلاينر"، رغبة منه في حضور حفل زفاف ابنته.

اضافة اعلان

وقال فيرغسون في رسالة فيديو قصيرة على "تويتر": "قررت الانسحاب كقائد لرحلة تجريبية مقررة العام المقبل. أنا ملتزم جدا بالسفر إلى الفضاء المأهول، لكن العام المقبل مهم جدا لعائلتي"، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأمر يتعلق بـ"زفاف ابنته".

 



وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت سابق، عن استبدال قائد طاقم الرحلة الأولى المأهولة لمركبة "بوينغ ستارلاينر" الفضائية، حيث سيحل مكانه رائد فضاء آخر متمرس هو باري ويلمور.


وشارك ويلمور في السابق في مهمتين فضائيتين وقضى ما مجموعه 178 يوما في الفضاء، الأولى في عام 2009، حيث طار على مكوك "أتلانتس"، والثانية عام 2014، حيث حلق على مركبة "سويوز" الروسية، أجرى خلالها 4 عمليات خروج إلى الفضاء المفتوح.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
istockphoto-636489508-612x612

شاهد أكبر حشد صادم بزمن الكورونا في البرازيل - فيديو

5f8418a04c59b77f433fca16

بعد فشلها بالقبض على المجرمين .. الشرطة الهندية مُطالبة بتخفيف الكروش!

اب

سائحة كندية تعيد آثارا مسروقة بعد 15 عاما وتفاصيل مؤلمة

adi-goldstein-717512-unsplash

بكلفة 27 مليون دولار.. مليارديرة لبنانية تحتفل بميلادها 21 مرة في وقت واحد - شاهد

khimji-jewellers-Cuttack-1-LG-1140x640

السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر - فيديو

Toothbrush,_Toothpaste,_Dental_Care_(571741)_(cropped)

سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟

أخبار متعلقة
412PzcZ+lTL

أمير سعودي ينشر فيديو لاحتراق سيارة ويحذر من خطر الهواتف الجوالة - شاهد

kk

ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر

noivasauditaafp-1140x620

فيديو لاحتفال سعودية بعقد قران زوجها على الثانية يثير ردود أفعال متباينة

1200x712

معلم سعودي يشرح لطلابه عبر منصة دراسية أثناء غسيل الكلى - فيديو

5ea2a1cd69852549a56e35f6

شرطة دبي تضبط مصابا بـكورونا وثق تجوله بمقطع فيديو

iUCPTnX8cmkMuOMkJueSPOJso-BCkBt9ko_meMkjTts

مصادفة غريبة.. زوجان بريطانيان يكتشفان مخلوقات نادرة قيمتها آلاف الدولارات - صور