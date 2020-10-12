رائد فضاء أمريكي يتخلى عن رحلة ستارلاينر لحضور حفل زفاف ابنته - فيديو

الوكيل الاخباري – أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن رائد الفضاء الأمريكي كريس فيرغسون، رفض المشاركة في أول رحلة مأهولة لمركبة "بوينغ ستارلاينر"، رغبة منه في حضور حفل زفاف ابنته.

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وقال فيرغسون في رسالة فيديو قصيرة على "تويتر": "قررت الانسحاب كقائد لرحلة تجريبية مقررة العام المقبل. أنا ملتزم جدا بالسفر إلى الفضاء المأهول، لكن العام المقبل مهم جدا لعائلتي"، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأمر يتعلق بـ"زفاف ابنته".



I’m taking on a new mission, one that keeps my feet planted here firmly on Earth and prioritizes my most important crew – my family. I’ll still be working hard with the #Starliner team and the @NASA_Astronauts on our crew. pic.twitter.com/PgdhPqwYQS October 7, 2020

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت سابق، عن استبدال قائد طاقم الرحلة الأولى المأهولة لمركبة "بوينغ ستارلاينر" الفضائية، حيث سيحل مكانه رائد فضاء آخر متمرس هو باري ويلمور.



وشارك ويلمور في السابق في مهمتين فضائيتين وقضى ما مجموعه 178 يوما في الفضاء، الأولى في عام 2009، حيث طار على مكوك "أتلانتس"، والثانية عام 2014، حيث حلق على مركبة "سويوز" الروسية، أجرى خلالها 4 عمليات خروج إلى الفضاء المفتوح.



المصدر : روسيا اليوم



