راكبة ألمانية تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا في مطار القاهرة

الوكيل الإخباري - هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة يوربيان إير تشارتر اضطرارياً بمطار القاهرة، يوم الجمعة ، لإنقاذ راكبة ألمانية أصيبت بوعكة صحية مفاجئة خلال رحلة الطائرة من الغردقة إلى ألمانيا.



وجرى نقل الراكبة الألمانية بسيارة إسعاف إلى المستشفى للعلاج، واستأنفت الطائرة رحلتها بدونها.

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وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن برج المراقبة الجوية تلقى إشارة من قائد طائرة الركاب متوجهة من مطار الغردقة إلى ألمانيا يطلب الهبوط بشكل عاجل لإنقاذ الراكبة الألمانية كارين لويس مواليد 1960، بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.



وأوضحت المصادر أنه «على الفور، تم منح الطائرة أولوية للهبوط، وتم نقل الراكبة بسيارة إسعاف إلى المستشفى للعلاج، بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد توقف نحو 70 دقيقة».

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