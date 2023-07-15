راكب يهاجم شرطياً داخل قطار سريع في فرنسا

الوكيل الإخباري - هاجم راكب مشاكس في قطار سريع قادم من بلدة انيسي جنوب شرق جبال الألب متجها إلى باريس، شرطيا خارج الخدمة واستولى على مسدس خدمته خلال المشاجرة ما أدى إلى اطلاق رصاصة.



ولم يُصب أي أشخاص في الحادث، حسبما قال يوم الخميس مكتب المدعي العام في مدينة شالون سور ساون، التي تقع على مسافة ثلث الطريق من انيسي إلى باريس.

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وخلال الرحلة، حاول الرجل أن يحطم نافذة بمطرقة بينما كان ينطلق القطار بأقصى سرعة.



ولم يتمكن طاقم القطار من تهدئة الرجل، واستعانوا بشرطي كان يرتدي ملابس مدنية لأنه كان خارج الخدمة أثناء ركوبه القطار، للمساعدة في التعامل مع الرجل المشاكس.



ويستطيع رجال الشرطة في فرنسا ركوب القطارات مجانا إذا كانوا يحملون أسلحة الخدمة. وقبل الركوب، يتعين عليهم إبلاغ قائد القطار بذلك.



ومن المفترض أن يزيد هذا الإجراء، المعروف بما يطلق عليه برنامج حماية السفر"، الأمن في القطارات.



وفي هذه الحالة، كان طاقم القطار يعلم أن رجل الشرطة موجود في القطار ويمكن أن يساعدهم.



وعندما اقترب الشرطي وقد سحب مسدسه من غمده، اندفع الرجل الثائر صوبه.



ورغم ان المهاجم استولى على مسدس الشرطي، تمكن الأخير من دفع المسدس إلى أسفل خلال المشاجرة واتجهت الرصاصة التي انطلقت صوب أرضية القطار.



وتمكن الشرطي من السيطرة على المهاجم بمساعدة ركاب آخرين.



وتم تسليم الراكب المشاكس للشرطة عند توقف القطار في منطقة بيرجوندي وتم القبض عليه. وعثر رجال الشرطة على مطواة معه.



روسيا اليوم