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الإثنين، 17-04-2023 12:31 م

رجال الإطفاء يكافحون أول حريق غابات كبير بفرنسا عام 2023

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الوكيل الإخباري - يكافح المئات من رجال الإطفاء للسيطرة على أول حريق كبير للغابات في فرنسا هذا العام، والذي اجتاح مساحات واسعة على جانبي الحدود الجنوبية للبلاد مع إسبانيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الإنقاذ، أرنو ويلم، لقناة (فرانس انفو) صباح الإثنين، إنه يتم احتواء الحريق بنجاح، مشيرا إلى إخماد أكبر ألسنة اللهب، لكن أطقم الإطفاء لم توقف انتشاره تمامًا ولم تخمده بعد.

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أضاف ويلم إن أكثر من 500 رجال إطفاء ما زالوا يشاركون في جهود الإطفاء.


اندلع الحريق يوم الأحد والتهم مئات الهكتارات من الأراضي الواقعة بين بانيول سور مير وسيربير على ساحل البحر المتوسط، وانتشر عبر الحدود إلى إسبانيا.

 

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