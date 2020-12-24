رجل أعمال أوروبي يُلقي بآلاف اليورو المزيفة على العمال في دبي

الوكيل الاخباري - شرعت محكمة في دبي بمحاكمة رجل أعمال أوروبي، على خلفية بثه مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يلقي بآلاف اليورو المزيفة من سيارته.

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ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء أن الشرطة رصدت مقطع فيديو لعشرات من العمال يتزاحمون على سيارة المتهم بينما كان يلقي بالأموال.



وقالت الصحيفة إن المتهم ظهر متفاخرا في مشهد غير إنساني، يعرض فيه سلامة هؤلاء العمال للخطر، في ظل عدم التزامهم بالتدابير الاحترازية من جائحة كورونا.



وذكرت الشرطة أنها لاحقت المتهم وتبين لها بعد ضبطه أن الأموال التي يتباهى برميها مزيفة، مشيرة إلى أن متهم آخر من جنسية آسيوية هو من وفر له هذه الأموال.



واعترف رجل الأعمال بأنه رمى 50 ألف يورو مزيفة من السيارة، وأنه اشتراها من متجر إلكتروني بقيمة 1000 درهم.



وبعد تفتيش مقر سكنه، تم العثور على مبلغ 700 ألف دولار مزيفة، بالإضافة إلى مبلغ 417 ألف يورو مزيفة.



وأوضحت الشرطة أنه تبين من التحقيقات أن رجل الأعمال الأوروبي نشر الفيديو على حسابه في "إنستغرام"، من أجل زيادة عدد متابعيه.



وبينت الصحيفة أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في دبي، ومن ثم إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة ارتكاب جناية إدخال عملة مزيفة وحيازة وتزييف عملة متداولة في الدولة.

المصدر : سبوتنك







