رجل أعمال قطري يصدم بعض مشجعي منتخب إنجلترا بما فعله معهم -صور

الوكيل الإخباري - دعا رجل أعمال قطري مجموعة من مشجعي إنجلترا في كأس العالم للذهاب إلى قصره لتناول طعام الغداء بعدما رأى أحدهم يرتدي قميص، نادي ولفرهامبتون واندررز.



وتفاجأ جاسا وأصدقاؤه بإرسال رجل الأعمال، المعروف فقط باسم عمر ، سيارة لاصطحابهم من فندقهم في الدوحة للقائه. حسب الديلي ميل.



وذهب المشجعون إلى قصر رجل الأعمال حيث أقام وليمة على الغداء ، بما في ذلك طبق من الفاكهة على شكل كرة القدم.



بعد ذلك تم إعطاؤهم جولة في القصر ودعوتهم للسباحة في حمام السباحة الخاص به قبل أن يظلوا جميعًا لمشاهدة فوز اليابان المفاجئ 2-1 على ألمانيا.



قال جاسا :" لقد لاحظ القميص الخاص بي وبدأنا نتحدث عن كرة القدم ، وولفز ، وراؤول خيمينيز وقال إنه مشجع لمانشستر يونايتد، ثم تلقينا منه دعوه للذهاب إلى قصره. "



وأكمل :"لقد كان رجلاً لطيفًا ومضيافًا ، لقد بدأ في شراء طعامنا ومشروباتنا ولم يسمح لنا بالدفع ، لكنه أراد أن يجعلنا نشعر بالترحيب في وطنه واستضافنا في قصره ".

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