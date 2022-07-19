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الثلاثاء، 19-07-2022 12:38 م

رجل إطفاء يتعرض لموقف خطير في نيويورك.. فيديو

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الوكيل الإخباري-يواجه رجال الأطفاء العديد من المخاطر أثناء تأديتهم لعملهم في وجه الحرائق وغيرها من المواقف الصعبة بالشوراع والعقارات. 

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وفي أشهر مناطق ‏ مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مانهاتن، تعرض رجل إطفاء لموقف خطير كاد يفقده حياته. 

كان الرجل يقف بجوار زميله يمارسان عملهما حيث وقعت سيارة دفع رباعي على أخرى، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».


وبشكل مفاجىء وأثناء وقوف رجل الأطفاء بجوار الباب الأمامي للسيارة سقطت عليه وأصيبت قدميه بشكل خطير. 


وبمجرد نقل رجل الأطفاء، رايان وارنوك، إلى المستشفى أكد الأطباء أنه يعاني من كسر بعظم الفخد والركبة. 


وقبل أقل من أسبوع، كان وارنوك ضمن رجال الإطفاء الذين أنقذوا مجموعة من السياح الكولومبيين من قارب انقلب في نهر هدسون.


من جانبه، أضاف شاهد عيان، يدعي: بن أرياس ، لشبكة ABC New York: «بينما كان أحد رجال الإطفاء يسحب أحد الركاب الذي نزل منها بصعوبة حتى انقلبت السيارة فوق ساق رجل الإطفاء».

 

 

 

صدى البلد

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