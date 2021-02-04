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الخميس، 04-02-2021 11:36 ص

رجل صيني يفاجئ الأطباء بعد تحول جلده إلى اللون الأصفر.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نقل مريض إلى مستشفى في مقاطعة جيانغسو الصينية، بعد تحول جلده إلى اللون الأصفر، وكأن تم صبغه بالطلاء.

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وتفاجأ الأطباء عند دخول الرجل البالغ من العمر 60 عاما، لندرة الحالة وبعد الفحص تبين أن الرجل كان مريضا باليرقان.


لكن اليرقان نفسه لم يكن هو المشكلة، حيث اكتشف الأطباء وجود ورمين، أحدهما في البنكرياس وكان كبيرا جدا لدرجة أنه سد القنوات الصفراوية. وعادة ما تتسبب هذه الحالة باصفرار الجلد وحتى بياض العينين.

ويعود السبب بحسب الأطباء إلى إدمان الرجل على التدخين بشراهة.

 

وأدخل الرجل على الفور إلى غرفة العمليات وتمت إزالة الأورام بنجاح، واستعاد لون جلده الطبيعي. وفقا لموقع "Lad Bible".


ونصح الأطباء الرجل نسيان شغفه الشديد بالتبغ، وتغيير نمط حياته وإلا فرص بقائه على قيد الحياة ستكون ضئيلة.

 

يذكر أن اليرقان مرض ناجم عن تكون كمية زائدة من صبغة لونها مائل إلى الصفرة في الدم تسمى بيليروبين، يؤدي إلى تراكمها تحت الجلد وفي العين مما ينتج عنه اصفرار لون الجلد والعينين.



سبوتنيك

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