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السبت، 21-01-2023 12:53 م

'رجل عنكبوت' يقوم بوظيفة قاطع تذاكر في حافلة روسية - فيديو

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الوكيل الإخباري - فوجئ سكان مدينة خاباروسك الروسية من ركاب الحافلة رقم 25 بصورة غريبة للغاية عندما رأوا رجلا يزحف على الدرابزين فوق رؤوس الركاب.

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ويزعم المواطنون أن "الرجل العنكبوت" قام فعلا بأداء مهمة قاطع التذاكر زاحفا فوق رؤوس الركاب في مقصورة الحافلة رقم 25 بمدينة خاباروسك في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

 

بينما أعلنت إدارة شركة النقل والموظفون في بلدية خاباروفسك أن مقطع الفيديو الذي نشرها مستخدمو الإنترنت هو خبر مزيّف.


جدير بالذكر أن الحافلة رقم 25 تحظى بشعبية سيئة بين سكان خاباروفسك.

 

وذاع صيتها مؤخرا على خلفية إضراب سائقي الحافلات، وأصبحت الآن مشهورة بفضل مهرّج بهلواني يزحف فوق الدرابزين في مقصورة الحافلة. وقد أطلق المواطنون عليه لقب "الرجل العنكبوت"، وصار الفيديو عنه يملأ شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

روسيا اليوم 

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