الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 10:35 ص

رجل كاد أن يقتل والده بسبب طلبية خاطئة من أجنحة الدجاج في ولاية يوتا

617e52c2d0501


الوكيل الإخباري - فقد رجل من ولاية يوتا صوابه، وحاول إطلاق النار على والده، نتيجة عودة الأخير إلى المنزل بطلبية خاطئة من أجنحة الدجاج.

اضافة اعلان

 

وأفادت قناة "إيه بي سي 4" أن المتهم، أليكا سوليافو (31 عاما) يواجه تهمة محاولة القتل وإطلاق النار بجرم من سلاح ناري، وذلك عقب محاولته قتل والده .

 

وذكرت الشرطة الامريكية في إفادتها أن سوليافو استعاد سلاحا ناريا، ووجه البندقية إلى والده، بعد أن تشاجر على أجنحة الدجاج.

 

وعندما اكتشف سوليافو أن الأجنحة ليست من النوع الذي يحبه، شعر بالضيق وبدأ في الجدال مع والده، وتوسل الأب ألا يُطلق نجله النار عليه الرصاص، لكنه أطلق 3 رصاصات طائشة لم تصبه، استقر أحدها في غسالة أطباق أحد الجيران، وفقا لصحيفة "ستاندرد إكزامينر".

 

ونجح الأب في انتزاع السلاح الناري من الابن في النهاية، وهرب من الشقة، بحسب مجلة "نيوزويك".

وبعد هروب الأب، فر ابنه أليكا سوليافو قبل وصول الشرطة إلى المكان، ولكن تم القبض عليهم لاحقا وتم احتجازه في سجن مقاطعة ديفيس في فارمنغتون بولاية يوتا.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
effdbf9a-a5a9-4703-a03f-a827edf54eb9_16x9_1200x676

شاهد بالفيديو .. من داخل منزل مرعب حبست فيه طفلة مصرية 3 سنوات

0a62339b89edcbd99173b2b05aa73bc1c89ac956

'شتمت زوجها على الواتساب' .. حكم قضائي بتغريم مصرية بـمبلغ 3300 دولار!

23568998

6 صفات يتميز بها الأشخاص المحظوظون

5fcb5df1403fe

وفاة سعودي وحيداً في الصحراء برغم توفر الماء والغذاء معه

GettyImages-511709928

القبض على أصحاب نزل فرضوا أسعاراً باهظة على السياح في بودابست

شمس

تصوير عواقب انفجار شمسي قوي من الفضاء - فيديو