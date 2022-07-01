السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 09:33 م

رجل مرور سعودي يشهر مسدسا لإيقاف مفحط بالقوة - فيديو

1998522


الوكيل الإخباري - أظهر أحد رجال المرور الميدانيين في محافظة الدرعية بالسعودية، سرعة بديهة وحزما وحسما في التصرف، بعد أن أوقف شابا مارس التفحيط بمركبته، مشهرا السلاح (مسدس) لإجباره على التوقف حين حاول قائد المركبة الهرب من الموقع.

ولقي الفيديو الذي أظهر سرعة حسم رجل المرور للموقف، إعجابا واسعا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إشادتهم برجل المرور وحسمه للموقف خلال ثوانٍ معدودة، حماية للسلامة العامة على الطرقات.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية، معرضا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

اضافة اعلان


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، لحظة تكريم رجل المرور الجندي عبدالسلام الصنيتان، من منسوبي شعبة مرور محافظة الدرعية نظير جهوده وحسن تصرفه حيال الحادثة.

 

عكاظ

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1

100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية

شيماء

مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية

2022-637914456792134300-213

أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة

62be9bc44236041eaa22ec45

العثور على قبر الفايكينغ Bluetooth

o-A-LONELY-OLD-WOMAN-facebook

رحيل معمّرة أسترالية عن عمر 107 أعوام -صورة

45-2

متنزه يبتكر طريقة للقضاء على الأعشاب الضارة والسامة في أمريكا

أخبار متعلقة
Untitled-1

100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية

شيماء

مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية

2022-637914456792134300-213

أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة

صحرا

المكالمة الأخيرة .. تفاصيل وفاة أب وطفله عطشاً في صحراء السعودية

pileated_woodpecker_41933_john-pizniur_ab2017_behavior_kk

كشف سر عدم إصابة طائر نقار الخشب بالصداع

5944a3cda0

صحت من غيبوبة لاسابيع لتجد شريكها مع امرأة أخرى