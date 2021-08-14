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السبت، 14-08-2021 12:33 م

رجل يحتجز ابنته لعامين في غرفة تحت الأرض في سوريا - صورة

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الوكيل الإخباري - حررت الشرطة في ريف دمشق شابة في العقد الثالث من العمر، حبسها والدها لسنوات في غرفة معزولة.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن شرطة ناحية جديدة عرطوز في ريف دمشق تلقت معلومات عن إقدام "عدنان خ" على احتجاز ابنته نور في غرفة معزولة نصفها تحت الأرض.

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وأضافت أن دورية تحرت المكان ووجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة وتبدو عليها علامات الشحوب والتعب النفسي والجسدي.

وقالت الوزارة إن الدورية أسعفت الفتاة إلى أقرب نقطة طبية، وألقت القبض على والدها الذي اعترف باحتجاز ابنته لعدة سنوات بحجة أنها مريضة .

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم سيحال إلى القضاء، وأن الفتاة ما زالت تتلقى العلاج في مشفى قطنا الوطني.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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