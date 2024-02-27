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الثلاثاء، 27-02-2024 11:58 ص

رجل يستأجر شخصا لقطع ساقيه للحصول على تأمين في أمريكا

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الوكيل الإخباري - قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.

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وادعى الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل.


ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة الأمريكية أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا مبلغاً من المال ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.


ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة الأمريكية قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل. 

 

البيان 

 

 

 

 

 




 

 


 

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