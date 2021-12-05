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إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

الأحد، 05-12-2021 09:40 ص

رجل يقفز من طائرة ركاب خلال هبوطها في أمريكا

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الوكيل الإخباري - في مخاطرة بالغة قفز رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من طائرة ركاب، وهي تهبط على الأرض في مطار سكاي هاربور الدولي في مدينة فينيكس الأمريكية، أمس السبت.

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ورغم هذه الحادثة أعلنت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" في بيان إن رحلة "ساوث ويست 4236" وصلت بسلام إلى مدينة فينيكس قادمة من مدينة كولورادو سبرينغز.

 

وقال دان لاندسون، المتحدث باسم شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن "التقارير الأولية تشير إلى أنه بينما كانت الرحلة تحط بالقرب من البوابة، غادر أحد العملاء على متن الطائرة عبر باب المطبخ الخلفي". وعندها أوقف القبطان الطائرة، وأبلغ مراقبة الحركة الجوية (ATC)، ومن غير الواضح كيف تم فتح باب الطائرة .

وقال قبطان "إدارة إطفاء فينيكس" تود كيلر، في بيان إن "محطة إطفاء فينيكس 19"، الواقعة في المطار ، أُخطرت بالحادث عند حوالي الساعة 8 صباحًا.

وأضاف كيلر إن الرجل هبط على مدرج المطار وشق طريقه إلى مركز الإطفاء، ودخل المبنى وحبس نفسه داخل غرفة نوم.

وأوضح قبطان الإطفاء: "بعد بضع دقائق، تمكن رجال الإطفاء من إقناع الرجل البالغ بفتح الباب حيث تم تقييمه وعلاجه ونقله إلى مستشفى محلي بسبب إصابة في الطرف السفلي".

وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن السلطات ردت على الحادث، وبعد ذلك واصلت الرحلة اتجاهها "إلى بوابتها المحددة".

وأوضح متحدث باسم شرطة فينيكس وفق  CNN إنهم "على علم بهذا الحادث، وفي هذا الوقت التحقيق مستمر".

ولم يتضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات.

 

المصدر - البيان 

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