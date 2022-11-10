رجل يلقي البيض على ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته - فيديو

الوكيل الإخباري - ألقي القبض على محتج يوم الأربعاء، بعد إلقاء بيض وحمض الكبريتيك على الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بينما كانا يسيران في مدينة يورك شمال إنجلترا.



وقع ذلك فيما دخل الملك وزوجته يورك من خلال ميكلغيت بار، وهي بوابة من القرون الوسطى عادة ما استقبلت الملوك في المدينة.

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أظهر مقطع مصور إلقاء عدة بيضات وسقوطها على الأرض. ولم يبد أن أي منها أصاب الزوجين اللذين استمرا في تحية الحشود.



شوهد عدد من أفراد الشرطة يتعاملون مع رجل عند حاجز للحشود. ونقلت وكالة أنباء بريطانية أنه أصدر صيحات استهجان وهتف ”هذه البلاد بنيت على دماء العبيد” بينما كان يلقى القبض عليه.



حاول بعض أفراد الحشد إسكاته هاتفين ”عار عليك” و”ليحفظ الله الملك.”

سافر تشارلز وكاميلا إلى يورك ضمن سلسلة من الواجبات في أنحاء المملكة المتحدة لبدء عهد الملك الجديد.

سكاي نيوز

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