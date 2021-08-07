رحلة إلى الفضاء مقابل 450 ألف دولار

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فيرجن غالاكتيك Virgin Galactic التي يملكها ريتشارد برانسون Richard Branson عن إعادة فتح مبيعات التذاكر لرحلات الفضاء عبر طائرتها الفضائية SpaceShipTwo، حسبما أعلنت شركة السياحة الفضائية.

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ويبلغ السعر المبدئي 450 ألف دولار، مما يشكل زيادة كبيرة بالمقارنة مع السعر البالغ 200 ألف دولار الذي كانت الشركة تتحدث عنه منذ سنوات، قبل أن تغلق المبيعات.



وتأتي إعادة فتح التذكرة في أعقاب رحلة برانسون الناجحة في شهر يوليو إلى حافة الفضاء على متن SpaceShipTwo، وهي مركبة السياحة الفضائية الرائدة في فيرجن غالاكتيك التي يمكن أن تحمل أربعة ركاب على ارتفاع نحو 53 ميلًا لبضع دقائق من انعدام الوزن.

وكانت تلك المهمة، المسماة Unity 22، اختبارًا رئيسيًا للطائرة الصاروخية قبل أن تبدأ فيرجن غالاكتيك في الطيران مع العملاء الفرديين في أواخر عام 2022.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن غالاكتيك في بيان: من خلال الاستفادة من الزيادة في اهتمام المستهلكين بعد رحلة Unity 22، يسعدنا الإعلان عن إعادة فتح المبيعات.



وأضاف: في الوقت الذي نسعى فيه إلى جلب عجائب الفضاء إلى عدد كبير من سكان العالم، يسعدنا أن نفتح الباب أمام صناعة وتجربة مستهلك جديدة تمامًا.



وتم إغلاق مبيعات التذاكر للعملاء الأفراد منذ حادث مميت في عام 2014 أثناء رحلة تجريبية، وبعد هذا الحادث، تعهد برانسون بركوب SpaceShipTwo لإظهار الثقة بسلامة الطائرة قبل أن تبدأ بالطيران مع العملاء الذين يدفعون.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية