السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 11:44 ص

رحلة فضائية بـ 450 الف دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية عن فتح الباب لشراء تذاكر رحلاتها بدءًا من يوم الأربعاء، وتستغرق الرحلة 90 دقيقة فقط.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل كولجلادير، في بيان نشرته بالمناسبة، "في (فيرجن غالاكتيك)، نعتقد أن الفضاء يمثل تحولًا كبيرًا".

 

وأضاف "نخطط لضمّ أول ألف عميل لدينا في بداية الخدمة التجارية في وقت لاحق من هذا العام، مما يوفر أساسًا قويًّا لا يصدق عندما نبدأ رحلاتنا المنتظمة ونوسّع أسطولنا".

 

وتوفر حجوزات الرحلات من الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى مجتمع عضوية رواد الفضاء في المستقبل، المصمم والمنسق لجلب الإلهام والإثارة والمغامرة، من وقت شراء التذاكر إلى رحلات الفضاء وما بعدها.

 

لبنان 24 

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