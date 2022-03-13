رحلة نادرة ومجنونة.. عائلة أرجنتينية تزور 102 بلد في 22 عاما بالسيارة-صور

الوكيل الإخباري - تختتم عائلة أرجنتينية، الأحد، في بوينس آيرس رحلة سفر نادرة ومجنونة بالسيارة كان يفترض أن تدوم 6 أشهر لكنها استمرت 22 عاماً.





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وشملت الرحلة 102 بلد، رزق خلالها الزوجان بـ4 أولاد، وخلصا في نهايتها إلى أن “البشرية رائعة”.



وفي جواليغوايتشو الواقعة شمال غرب بوينس آيرس والتي تمثّل إحدى المراحل الأخيرة للرحلة إذ تبعد بضع ساعات و230 كيلومتراً عن المحطة النهائية، يحار هيرمان زاب بين القول “انتهى حلمي” أو “حققت حلمي”.

ويضيف: “كل شيء كان أجمل مما تخيّلنا”، وهذا هو الأهم بالنسبة إليه.



وعندما انطلق الزوجان في رحلتهما، كانا يبلغان 31 و29 عاماً، وكانا مرتاحَين مادياً، ويملكان منزلًا في ضواحي بوينس آيرس، ويرغبان في إنجاب الأطفال.

لكنما أرادا قبل ذلك تحقيق حلمهما القديم المتمثل في القيام برحلة برية بالسيارة لستة أشهر، من الأرجنتين إلى ألاسكا، وهكذا بدأت المغامرة، وكان بحوزتهما في بدايتها مبلغ قدره 4 آلاف دولار.



وعرض عليهما أحد الأشخاص سيارة قديمة للبيع من طراز “جراهام-بيج” من طراز 1928 ذات إطارات مغلّفة بالخشب وبالكاد قادرة على السير، ولا تصلح لرحلة كهذه، إلّا أنّها أعجبت الزوجين، فقررا استخدام هذه المركبة “الأثرية” في رحلتهما.





















صوت بيروت انترناشونال

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