رحيل القارئ محمد عبدالحليم أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر

الوكيل الإخباري -توفي أمس الثلاثاء القارئ الشيخ محمد عبدالحليم إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

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ويعد الشيخ محمد عبدالحليم أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر، ودفن بمقابر طلخا في محافظة الدقهلية.



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شهير للقارئ محمد عبدالحليم، داعين الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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