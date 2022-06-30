السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 04:20 م

رحيل معمّرة أسترالية عن عمر 107 أعوام -صورة

o-A-LONELY-OLD-WOMAN-facebook


الوكيل الإخباري-غيّب الموت معمّرة أسترالية من فيكتوريا عمرها 107 أعوام بعد معاناتها مع المرض، وفق موقع "أستراليا بالعربي"

وقالت عائلة إدنا هارلينج من شيبارتون إن حياتها كانت رائعة ومرحة، كما أنها عايشت كثيراً من الأحداث العالمية القديمة.

اضافة اعلان


وفي مقابلة لها في يوم أنزاك الوطني قالت لمحطة محلية “لا أنظر للوراء أبداً”.
عاشت إدنا حياتها متفائلة وسعيدة ولم تحتج مساعدة أحد في أمورها الشخصية حتى يوم وفاتها.


وولدت السيدة في كيرانج العام 1918 ونشأت في بيئة مختلفة تماماً عن المجتمع الحالي، كما كانت عضواً في فريق ولايتها للبولينج لمدة 22 عاماً حازت خلالها على الكثير من الألقاب.

 

 


البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1998522

رجل مرور سعودي يشهر مسدسا لإيقاف مفحط بالقوة - فيديو

Untitled-1

100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية

شيماء

مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية

2022-637914456792134300-213

أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة

62be9bc44236041eaa22ec45

العثور على قبر الفايكينغ Bluetooth

45-2

متنزه يبتكر طريقة للقضاء على الأعشاب الضارة والسامة في أمريكا

أخبار متعلقة
777777

دراسة : الرجل العازب أقصر عمراً

8888888888888

فيديو .. شاب ينجو من الموت بأعجوبة في البرازيل