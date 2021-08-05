رد فعل غير متوقع للوليد بن طلال مع شاب سعودي قال له 'ركز معي'

الوكيل الاخباري - تداول عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي فيديو نادر للملياردير السعودي، الوليد بن طلال، أثناء وقوفه مع مجموعة من الشباب خلال مشاركته في جولة رياضية بالدراجات.



وحسب الفيديو، ألقى أحد الشباب قصيدة مدح للوليد بن طلال، لكن لم يركز معه بسبب انشغاله بالحديث مع باقي الشباب، فما كان من الشاب الذي يلقي القصيدة إلا أن يتوقف ويطلب من الوليد التركيز معه بطريقة ملفتة، قائلا له: "ركز معي أبو خالد".



وأثار الوليد بن طلال الجدل برد فعله ولفت الانتباه بطريقته الطريفة في الرد، حيث ضحك وداعب الشاب السعودي، واستجاب لطلبه بطريقة طريفة تفاعل معها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



سبوتنيك