رسالة تهديد.. حكاية دمية تثير الرعب في بريطانيا

الوكيل الإخباري - دب الرعب في قلب رجل بريطاني، عندما وجد دمية في مكان بمنزله الجديد، وكانت تحمل رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد.



واستلم جوناثان لويس 32 عاما، مفاتيح منزله الجديد في مقاطعة سري، جنوبي إنجلترا، الجمعة، وبعدما دخل المنزل، أثار انتباهه عامود استنادي رقيق أسفل الدرج، فأراد أن يعرف ما الذي يوجد خلفه.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعدما أزال الرجل جزءا من العامود وجد دمية ترتدي فستانا، وفي يديها رسالة مكتوبة، قالت الصحيفة البريطانية إن الأبدان تقشعر لمحتواها.

وجاء في الرسالة كيف أن الدمية تمكنت من قتل مالكي العقار السابقين في عام 1961، قبل أن تضيف "أتمنى أن تنام جيدا".



لكن وكيل العقارات أبلغ لويس أن العامود جديد، وبني قبل 4 أو 5 سنوات فقط، مما يعني أن مالكي العقار في هذه الفترة هم الذين وضعوا الدمية ورسالة القتل.



ومما جاء في الرسالة: عزيزي القارئ/ المالك الجديد للمنزل.. إسمي إيميلي، كان المالكون الأصليون يعيشون في هذا المنزل عام 1961، أنا لم أحبهم، ولذلك كان عليهم أن يرحلوا".



وأضافت "كل ما فعلوه هو أنهم كانوا يغنون بشكل مقزز، والطعن حتى الموت كان خياري بالنسبة لهم، لذا آملا أن يكون لديك سكاكين"

المصدر - البيان

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