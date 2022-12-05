رسالة ضابط مرور لسائق في العراق تثير موجة كبيرة من الاعجاب .. شاهد

الوكيل الإخباري-عبّر شاب عراقي عن مشاعر الإمتنان بعد أن كتب له ضابط مرور تهنئة بالعلامات التي حصل عليها في أحد اختباراته الدراسية.

اضافة اعلان



وروى الشاب تفاصيل ما جرى، موضحاً أنه ركن سيارته في مكان الاصطفاف قرب أحد المستشفيات في محافظة ديالي، وعند عودته إليها وجد ورقة على الزجاج ما أثار تعجبه من المخالفة التي ارتكبها بالرغم من أنه لم يخالف القانون.



وأشار إلى أنه عندما قرأ الورقة، وجد فيها تهنئة من ضابط المرور كتب فيها: "اسعدتنا .. مبروك عليك النجاح وبالتوفيق .. اخوك ضابط المرور "





وكتب الشاب معلقاً على هذا الموقف:" تحية حب واحترام وشكر الى مديرية مرور ديالى بشكل عام والى هذا الضابط الطيب بشكل خاص" .