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القوات المسلحة ترسل عيادتي تركيب أطراف اصطناعية لمصابي غزة
بلدية عجلون الكبرى تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء
صحيفة عبرية: إسرائيل تشيد خندقا على طول الحدود مع الأردن
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هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة
وفاة و5 اصابات بحادث سير في إربد
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اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن في باب العامود
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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
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برشلونة يثأر من جيرونا
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"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف
كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر: مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً
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