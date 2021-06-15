الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 11:10 ص

رسمياً .. انفصال حفيد الملكة إليزابيث عن زوجته

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الوكيل الإخباري - وقع الطلاق بين حفيد الملكة إليزابيث الثانية الأكبر، بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن الإبنة الوحيدة للمكلة، وزوجته الكندية أوتمن فيليبس، بعد 12 عاماً على زواجهما بشكل رسمي.

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وأصدر الثنائي بياناً رسمياً، أعلنا فيه وقوع الطلاق ووصفا الحدث باليوم الأليم، وأكدا في بيانهما أنهما سيعملان على تسوية الجوانب المالية للطلاق، بالشكل والشروط التي حثت عليها المحكمة العليا.


وللثنائي ابنتان هما سافانا، 10 سنوات إيسلا، 9 سنوات، اتفق الثنائي على الحضانة المشتركة بينهما وأكدا أنهما يسعيان نحو رفاهية وسعادة ابنتيهما.


الجدير ذكره أن بيتر فيليبس هو نجل الأميرة آن، من زوجها الأول كابتن مارك فيليبس، ويبلغ من العمر 43 عاماً، ولديه شقيقة صغرى تُدعى زارا تيندل، تزوج عام 2008، لكن عام 2020 أعلن انتهاء زواجه، ورغبته بالانفصال بشكل كامل.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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