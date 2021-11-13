السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 11:05 ص

رسوم لمعسكرات الاعتقال عام 1944

image (3)


الوكيل الإخباري - يقول مؤرخ هولندي إنه ربما اكتشف النموذج الأقدم الباقي لرسوم كاريكاتيرية، تصور الظروف في معسكرات الاعتقال، التي كان يديرها نازيون، والتي كانت جزءاً من جهود خلال حقبة الحرب العالمية الثانية لإلقاء الضوء على الانتهاكات، التي ارتكبها النازيون.

اضافة اعلان

 

وتظهر الرسوم الكوميدية، التي ترجع لعام 1944، بعنوان «موكب الموت النازي»، صوراً واقعية، تستند إلى روايات الشهود، لأشخاص، يتم نقلهم في سيارات ماشية.

وقال كيز ريبينز، البروفيسور، في معهد «نيود» الهولندي إنه وجد أن الرسومات تم بيعها من قبل تاجر على الإنترنت في الولايات المتحدة.

 

وبدأت دراسة لفحص تلك الرسوم. وقام بهذه الرسومات أوجاست ماريا فروليش، وهو مهاجر أمريكي، من النمسا، والذي ربما استند في عمله على شهادة جنود سوفييت، بعد أن تم تحريرهم من معسكر اعتقال في ماجدانيك.

 

المصدر- البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

باحثون صينيون يطورون مادة كربونية قابلة للطيّ أكثر من مليون مرة

image (4)

شاهد... سعودي يروي قصة عفوه عن قاتل ابنه

lebanon24

علماء آثار يكتشفون مقبرة جماعية من حقبة ما قبل كولومبوس - صور

578788

لوحة كومة قش للفنان فان جوخ بـ 35.9 مليون دولار - صورة

_121525052_hi063455972

مؤسس ويكيليكس يحصل على تصريح بالزواج بسجنه في بريطانيا

55b1166d4621c0594c3fc6f2bba5c305

الاتحاد الأوروبي يضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المعتمدة