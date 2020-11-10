الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا

الملك يعزي بوفاة صائب عريقات

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب

مؤتمر صحفي للحكومة بعد قليل

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين




الثلاثاء، 10-11-2020 12:00 م

رصد أقوى توهج للشمس منذ ثلاث سنوات

BY2LVXPPMXI6AQLOBXXV3CRKAE


الوكيل الاخباري - رصد علماء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس التابع لمعهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أقوى توهج للشمس منذ ثلاث سنوات.

ويشير بيان المختبر المنشور على موقعه الرسمي، إلى أن هذا التوهج أكبر من مجموع جميع التوهجات الشمسية لعام 2020 ، "هذا التوهج هو الأقوى في نشاط الشمس منذ سبتمبر عام 2017".

اضافة اعلان

ووفقا للبيان، رصد العلماء خلال العقد الأول من شهر نوفمبر الجاري 29 توهجا شمسيا ضعيفا (فئة С)، ومنذ الأول من يناير 2020 بلغ عدد التوهجات الشمسية التي رصدها العلماء 48 توهجا منها 47 فئة С وتوهج واحد من فئة M التي هي أقوى من فئة С بعشر مرات.


ويعود سبب ازدياد النشاط الشمسي إلى مجموعة البقع الشمسية الكبيرة، التي اكتشفها العلماء في الأسبوع الماضي، "وقد دخلت مجموعة البقع اليوم إلى خط الشمس-الأرض وأصبحت مرئية في وسط قرص الشمس، ومن هناك سيكون لها أقصى تأثير على كوكبنا.

 

تبقى في هذه الوضعية ما لا يقل عن ثلاثة أيام. وهذا يعني أن توهج في الشمس خلال هذه الأيام سيكون له عواقب على الأرض". بحسب موقع المختبر.


وقد تكون عواقب هذا التوهج عواصف مغناطيسية أو تغيرات في طقس الفضاء القريب من الأرض. وتختلف تأثيرات العواصف المغناطيسية في الأرض باختلاف قوتها، فكلما زادت قوتهان يزداد ويتوسع مجال تأثيرها.

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1585420641_898_726789_bezos1079533948

أغنى رجل في العالم يخسر مليارات الدولارات في يوم واحد

web1_TLWhaleSarkBestLG

اكتشاف قرش حوت في القنوات المائية بأبو ظبي والسلطات تحذر - فيديو

5dd923170237-kitchen-appliances-featured

كفيف مصري يتغلب على المبصرين ويتحول الى أشهر متخصص في صيانة الاجهزة

medium_2020-11-08-22b933b97a

انقاذ طفل وسط فيضانات عارمة في أمريكا.. شاهد

التقاط

رجل تركي يجمع ألف هاتف نقال.. صور

photo-1534567153574-2b12153a87f0-800x533

بريطاني فائز باليانصيب يهدي حماته حديقة حيوان - صور وفيديو

أخبار متعلقة
img_1604315187

ظاهرة فلكية في سماء العالم العربي طوال نوفمبر