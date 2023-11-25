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السبت، 25-11-2023 10:54 ص

رصد جرذاناً عملاقة نادرة في شيكاغو

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الوكيل الإخباري - كان فريق من علماء المتحف الميداني في شيكاغو، قد اكتشف عام 2017، نوعا جديدا من الجرذان العملاقة التي يعتقد أنها تستطيع كسر ثمرة جوز الهند بأسنانها الحادة.

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وتشير New Atlasـ إلى أن الكاميرا رصدت هذا المخلوق النادر للغاية في البرية لأول مرة.

ويذكر أن جرذان وانغونو (الاسم العلمي Uromys vika) تعيش في جزيرة في جنوب المحيط الهادئ تحمل نفس الاسم. يمكن أن يصل طول هذا النوع من الجرذان إلى 45.7 سم ووزنها إلى 1 كغم. وهي أكبر بثلاث- أربع مرات من الجرذان العادية.

وكان الناس سابقا يعرفون شكل هذه الجرذان بفضل الرسوم التوضيحية التي رسمت استنادا إلى وصف السكان والعلماء المحظوظين الذين رأوا عينة واحدة بأعينهم. والآن تمكنت الكاميرات المثبتة في جميع أنحاء الجزيرة من التقاط 95 صورة واضحة.

 

 

لبنان 24 

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