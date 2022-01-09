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الأحد، 09-01-2022 11:42 ص

رضيعة بريطانية تخالف توقعات الأطباء وتعيش رغم ولادتها

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الوكيل الإخباري - خالفت رضيعة بريطانية توقعات الأطباء ونجت من الموت، رغم ولادتها في الأسبوع الـ25 من الحمل.

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حيث اكتشفت الأم إيلي باتون البالغة من العمر 17 عاماً، وجود مشاكل بالحمل بالأسبوع 20 من الحمل بعدما أخبرها الأطباء أنّ المشيمة لا تُغذي الجنين بصورة جيدة.

وقام الأطباء بمراقبة حالة الأم في الأسابيع التالية، قبل أن يقوموا بإدخالها المستشفى يوم 29 ديسمبر الماضي بعدما عانت من آلام في المعدة، وأخبر الأطباء الأم وزوجها براندون البالغ من العمر 21 عاماً أنّ فرص بقاء رضيعتهما على قيد الحياة شبه معدومة، وأنّها ستحتاج لعمليات إنعاش فورية بعد الولادة، وأنهم سيُركزون على حياة الأم.

 

واضطرت الأم لإنجاب طفلتها بالأسبوع 25 من الحمل من خلال عملية قيصرية، وخالفت الرضيعة التي ولدت بحجم الكف توقعات الأطباء، حيث استطاعت التنفس بشكل طبيعي فور ولادتها، ولم تحتج لعمليات الإنعاش.

ووصف الوالدان رضيعتهما بالمقاتلة الشجاعة التي تصارع من أجل التمسك بالحياة، وقالا إنّ صغيرتهما المولدة بلغت من الوزن 325 غراماً حالياً، وبدأت بأخذ كميات قليلة من حليب الأم بالإضافة للفيتامينات التي تتغذى عليها منذ ولادتها.

وتمنى الولدان بأنّ تكسب طفلتهما الوزن بشكل سريع وتتحسن صحتها، ليتمكنا من أخذها للمنزل.

 

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