رضيعة تعود للحياة لسبب غريب في الهند

الوكيل الإخباري - قضت حكمة رب العالمين أن نفساً لن تموت قبل أجلها.. هذا ما تبينه قصة غريبة جرت أحداثها يوم الثلاثاء، في جامو وكشمير، حيث عثر على رضيعة على قيد الحياة، بعد إتمام مراسم دفنها.



وبحسب ما ورد وقع خطأ اليوم في مستشفى المنطقة الفرعية في بانيهال في جامو وكشمير، حيث أعلن أن الرضيعة ولدت ميتة.. فتسلمتها أسرتها، وأجرت لها مراسم الدفن.. لم يكن المستشفى هو الذي اكتشف خطأه، لكنها أقدار الله التي جرت، حيث لم تدفن الرضيعة في مقابر أجدادها، ما دفع بأهالي قرية بانكوت التي تنحدر منها، إلى تنظيم تظاهرة للاحتجاج على موقع دفن الطفلة، مطالبين بدفنها في مقابر أهلها.

اضافة اعلان



رضخت السلطة المحلية لمطالب الأهالي بنقل جثمان الرضيعة، فكانت الصدمة.. حيث وجدت حية تبكي، بعد نحو ساعة من دفنها، لتولد من جديد، لتعاد إلى المستشفى الذي ولدت فيه أول مرة، ثم أحيلت إلى مستشفى في كشمير لتلقي العلاج المتخصص.

البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة