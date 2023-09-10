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الأحد، 10-09-2023 12:51 م

رضيع سحب بحبل السرة من تحت الأنقاض في المغرب.. فيديو يفطر القلوب

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الوكيل الإخباري - تحت هول الصدمة التي حلت بالمغرب صباح أمس يوم السبت، إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، انتشرت مشاهد مروعة من قلب الكارثة.

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فوسط الدمار المروع الذي حل بإقليمَي الحوز وتارودانت الأكثر تضررا جنوبي مراكش، واللذين يضمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها، انتشرت مقاطع مصورة تظهر انتشال رضيع من تحت الأنقاض.


وظهر رجل يسحب الطفل حديث الولادة، فيما يتدلى منه حبل السرة، في مشهد يفطر القلوب.


لكن بعد البحث عن الفيديو، ظهر عدد من الأشخاص يتكلمون بغير اللغة العربية أو حتى الفرنسية الرائجة بالمغرب.


ليتبين أن المقطع لا علاقة له بكارثة الزلزال التي وقعت فجر أمس السبت، حاصدة مئات القتلى والجرحى.

 

ويشيّع المغرب الذي اتشح بالسواد، اليوم الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

 

 

 العربية 

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