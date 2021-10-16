السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:33 م

رعب في ألمانيا بسبب بندقية لعبة بيد مراهق

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الوكيل الإخباري - تسبب مراهق في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ألمانيا بعدما ظن صاحب مطعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحا حقيقيا.

وأبلغ شاهد الشرطة الالمانية أنه رأى فتى يبلغ من العمر 15 عاما يرتدي زيا مموها ويحمل بندقية على ما يبدو ويتجول في بلدة ليندو بجنوب ألمانيا.

وقال ضابط من شرطة ليندو لصحيفة لينداور تسايتونج "بالطبع كان علينا الذهاب على الفور". وذكرت تقارير إعلامية أن عدة سيارات دورية وعددا من رجال الشرطة الاتحادية هرعوا لإيقاف الفتى في ألمانيا .

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحا حقيقيا وإنما لعبة من قطع المكعبات.

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المصدر- البيان 

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