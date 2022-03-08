رعب في اليابان من حجر انشق.. يقتل من يلمسه بغاز سام -فيديو

الوكيل الإخباري - استيقظت اليابان أمس الاثنين على خبر وصل صداه سريعا إلى مواقع التواصل والإعلام، وأيقظ معه معتقدات تاريخية قديمة، ملخصه أن المعروف فيها باسم Sessho-seki أو "الحجر القاتل" باليابانية، انشق في أحد أيام الأسبوع الماضي إلى نصفين من دون سبب معروف.



وأطلق بانشقاقه العنان في بلاد التكنولوجيا لتحذيرات من "روح شريرة" تعيش فيه.

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وبحسب الإعلام الياباني، فإن انشقاق الحجر "ربما حدث عمدا" لطرد الروح الشريرة المقيمة فيه، من قبل راهب بوذي نثر ما وقع منه عند انشقاقه في أنحاء عدة باليابان، بعد أن بث فزعا بزوار المنطقة المتواجد فيها، على حد ما ألمت به "العربية.نت" مما ورد بصحيفة Shimotsuke Shimbun اليابانية عن الحجر "الذي بدأ ينفث غازا ساما يقتل كل من يتواصل معه باللمس" أو غيره.

وتعيش المنطقة المتواجد فيها "الحجر القاتل" منذ أمس حالة رعب حقيقي، بعد أن نشر شهود عيان صورا للمنشق، إلى درجة أن "تويتريا" كتب تغريدة نالت إعجاب 170 ألفا من متابعيه، وقال فيها: "أشعر أني رأيت شيئا لا يجب رؤيته"، وفق تعبيره.

لبنان 24

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