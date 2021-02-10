رغد صدام حسين في مقابلة تلفزيونية جديدة - فيديو

الوكيل الاخباري - كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إجراءها مقابلة تلفزيونية جديدة، من المقرر بثها خلال أيام.
وقالت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "من المقرر أن تبث قناة "العربية" التي تتخذ من دبي مقراً لها، المقابلة في وقت لاحق"، وذلك في ظهور نادر لم تكشف السيدة الخمسينية عما إذا كان له دوافع سياسية.
لقاء مع قناة العربية ... قريبًا #رغد_صدام_حسين @sohaib pic.twitter.com/5kPcc5OmKh— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 9, 2021
أنهيت للتو تسجيل سلسلة مقابلات حصرية مع #رغد_صدام_حسين ستذاع خلال أيام عبر #العربية ...تابعونا#العراق @RghadSaddam @AlArabiya pic.twitter.com/JHyecCA4AF— صهيب شراير (@sohaib) February 9, 2021
المصدر : سبوتنك