الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 25-03-2021 11:59 ص

رغم انتشار فيروس كورونا.. تعرف على البلد الأكثر سعادة في العالم

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الوكيل الاخباري - مع انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي فرضها على معظم سكان العالم، بات الكثيرون من هؤلاء يعانون من الحزن أو الاكتئاب. لكن يبدو أن بعض الشعوب ما زالت تشعر بالسعادة رغم هذا. وهو ما أشار إليه تقرير "السعادة في العالم" أو World Happiness Report الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة، حيث جاء فيه: "هدفنا مزدوج وهو التركيز على تأثيرات "كوفيد 19" في نوعية وبنية حياة الناس ثم تقييم طريقة تعاطي الحكومات في العالم مع الوباء. وقد حاولنا أن نشرح لمَ كان أداء بعض البلدان أفضل من بلدان أخرى".

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وتبين من خلال التقرير أن فنلندا احتلت المرتبة الأولى على مستوى سعادة السكان في العالم. فهي تشهد احتراماً للحرية الفردية وارتفاعاً في مستوى المعيشة والخدمات التي يتم تقديمها، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى الأماكن الطبيعية.

 

وذكر التقرير أن هذا يجعل 5 ملايين مواطن مقيمين فيها سعداء. ومما ذُكر في التقرير: "تمكّن هذا البلد من إرساء سبل الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن من أجل حماية الحياة أثناء انتشار الفيروس".

 

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