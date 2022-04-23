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السبت، 23-04-2022 09:30 ص

رغم وفاته.. محكمة يابانية تحكم بإرجاع 0.44 دولار خصمت من مرتب سائق قطار

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الوكيل الإخباري - هل تذكرون سائق القطارات الياباني، الذي رفع قضيةً على شركته بعد أن خصمت نحو نصف دولار من مرتبه؟

أمرت محكمة محلية في محافظة أوكاياما غرب اليابان قبل أيام قليلة، بأن تقوم شركة سكك حديد غرب البلاد بإعادة ما خُصم إلى الموظف، ويبلغ 56 يناً (0.44 دولار)، بحسب "مجلة اليابان".

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وكانت الشركة قد خصمت مبلغاً صغيراً من السائق العام 2020 بسبب تأخير لمدة دقيقة. إلا أنه احتج وقاضى الشركة العام 2021، ليطالب بتعويضات تبلغ 2.2 مليون ين بحجة أن التأخير لم يكن بسببه.


وعلى الرغم من فوزه بالقضية، قالت وسائل إعلام محلية بأن السائق البالغ 50 عاماً قد توفي قبل أن يصدر قرار المحكمة النهائي، والذي كان لصالحه، ولكن دون أن تدفع الشركة التعويضات الضخمة.

 

البيان 

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