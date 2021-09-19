الأحد 19-09-2021
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الأحد، 19-09-2021 09:35 ص

رفع سرعة شفرات مروحية انجينيوتي على المريخ

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» أنه سيتعين زيادة سرعة شفرات مروحية «انجينيوتي» على سطح المريخ، في المستقبل. وأضافت ناسا إنه نظراً لأن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر (المريخ)، سيصبح أرق، في الأسابيع المقبلة، بسبب العوامل الموسمية، فإن المروحية الصغيرة، سيتعين عليها أن تدير شفراتها الدوارة، بشكل أسرع، للإقلاع والبقاء في الهواء.

ونظراً لأن مهمة مروحية «انجينيوتي» كانت مقررة، في بادئ الأمر، مدة نحو 30 يوماً فقط، لم يتم اختبار شيء مثل هذا على الأرض. 

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المصدر - البيان 

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