رقم خيالي .. كم عدد النمل الذي يعيش على الأرض؟

الوكيل الإخباري-هل تساءلت يوما عن عدد النمل الذي يعيش على الأرض بالضبط؟. ربما لا، لكنه بالتأكيد سؤال وارد للطرح.

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ويقدم بحث مارك وونغ، من جامعة غرب أستراليا، وبينوا جينارد، أستاذ مشارك من جامعة هونغ كونغ، وفرانسوا براسار، من جامعة تشارلز داروين، وباتريك شولثيس، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ، وسابين نوتين، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان، إجابة تقريبية.

ويقدرون بشكل متحفظ أن كوكبنا يؤوي حوالي 20 كوادريليون نملة - 20 ألف مليون مليون، أو في شكل رقمي، 20000000000000000.



ويقدّرون كذلك أن النمل في العالم يشكل مجتمعا حوالي 12 مليون طن من الكربون الجاف. وهذا يتجاوز كتلة جميع الطيور البرية والثدييات البرية في العالم مجتمعة. كما أنه يساوي حوالي خمس الوزن الإجمالي للإنسان.



عدد النمل في العالم

هناك أكثر من 15700 نوع ونوع فرعي محدد من النمل، والعديد من الأنواع الأخرى التي لم يسمها العلم بعد. ومكنت درجة التنظيم الاجتماعي العالية للنمل من استعمار جميع النظم البيئية والمناطق حول العالم تقريبا.

ودفع الانتشار المذهل للنمل العديد من علماء الطبيعة إلى التفكير في عددها الدقيق على الأرض.



لكن هذه كانت في الأساس تخمينات متعلمة. وكانت التقديرات المنهجية القائمة على الأدلة غير متوفرة.



وتضمن البحث تحليل 489 دراسة لمجموعات النمل أجراها علماء النمل الزملاء من جميع أنحاء العالم. وشمل ذلك الأدب غير الإنجليزي بلغات مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والماندرين والبرتغالية.

روسيا اليوم

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