الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية : فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للأردن 0.2% الشهر الماضي

خطة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع السياحي

وفيات الأربعاء 15-12-2021

المياه: سنعيش عطشاً حقيقياً ما لم تنفّذ حلول

اعتماد 4 مسالخ لاستيراد اللحوم من جورجيا.. وهذه الشروط

انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشاً

توصية باستكمال جرعات لقاح كورونا بعد شهر من الإصابة بالفيروس

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة

لجنة الأوبئة : توصية بدخول القادمين خلال٧٢ساعة دون فحص PCR

الأربعاء، 15-12-2021 10:14 ص

رقم قياسي لأطول رحلة بالقطار من البرتغال إلى سنغافورة

istock-696254566-1024x683


الوكيل الإخباري - يعتقد الخبراء أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لأطول رحلة سكة حديد متواصلة، وذلك بفضل افتتاح خط سكة حديد في لاغوس في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أتاح السفر من لاغوس في جنوبي البرتغال وصولاً إلى سنغافورة بالقطار، مع إجراء بعض التغييرات فقط.

وتنقل صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن الخبراء قولهم إن الرحلة التي يبلغ طولها 11.654 ميلاً، ما يزيد على 18755.3 كيلومتراً بقليل، يمكن أن تتم في فترة 21 يوماً. وتتفوق تلك الرحلة على أطول رحلة سابقة بالقطار بنحو ألف ميل (1609 كيلومترات).

اضافة اعلان

 

وقد أصبحت ممكنة بفضل افتتاح خط سكة حديد في 2 ديسمبر يربط بين العاصمة فيينتيان وبلدة بوتن في لاوس بالقرب من الحدود الصينية. وقد تم احتساب مدة الرحلة التي تتطلب بعض التغييرات القصيرة بين المحطات من قبل مستخدمي موقع «رديت» بمساعدة مدير محطة سابق في لندن يدعى مارك سميث.

 

بدءاً من المحيط الأطلسي في لاغوس بالغارف في البرتغال سوف تشق القطارات طريقها عبر أوروبا وسيبيريا، ثم تتوجه جنوباً عبر الصين ولاوس وتايلند وماليزيا قبل أن تنتهي بسنغافورة. 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
last-151221-3

تحف من الرسم الصيني القديم تعرض في أوروبا للمرة الأولى

37ee6bed-31e9-455c-9a49-93ce8ff40c0a_16x9_600x338

كنز دفين من آثار الديناصورات في بولندا

image

للمرة الأولى.. تسليم وجبات غذائية مطلوبة في الفضاء

image (5)

إيلون ماسك شخصية العام في مجلة 'تايم' الأميركية

El-Sisi

السيسي يصدر قرارا بشأن طفل قتل بغرض السرقة

143-130128-banning-electric-scooters-transport-london-reason_700x400

حظر السكوتر الكهربائي في لندن