رقم 5 السر.. شركة صينية تثير الجدل بعد قبول الموظفين بناء على أرقام هواتفهم

الوكيل الإخباري-قد يكون هناك الكثيرون يؤمنون بالخرافات والأشياء الغيبية، ولكن أن تؤمن الشركات والمؤسسات بهذه الخرافات، وتجعلها أحد معاييرها، فهو الأمر الغريب، حيث أبلغت وسائل الإعلام الصينية عن حالة غريبة لشركة تعليم فى شينزين بمقاطعة قوانغدونغ يُزعم أنها ترفض طلبات التوظيف لأشخاص لديهم رقم "5" كرقم خامس فى أرقام هواتفهم، لأن المدير يعتبرها حظًا سيئا، ولذلك فيُنصح هؤلاء المتقدمون بتغيير أرقام هواتفهم إذا كانوا مهتمين حقًا بالعمل فى الشركة، أثارت الحالة الغريبة، التى لا علاقة لها بالكفاءات أو أخلاقيات العمل، نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت فى الصين، حيث لا تزال الخرافات جزءا كبيرا من الحياة اليومية.



انتشر الهاشتاج "الشركة لا توظف أشخاصا، يمتلك رقم هاتفهم 5 فى الرقم 5"، حيث أثار الكثيرون حيرة من أمرهم حول الكيفية التى يمكن بها لشركة تعليم أن يكون لديها مثل هذه السياسة للتوظيف، ومع ذلك، كانت هناك أيضا تعليقات من المؤمنين بالخرافات الذين بدا أنهم يفهمون قرار المدير ويتفقون معه، وفقا لموقع oddity central.



بشكل عام ، كانت التعليقات على سياسة التوظيف للشركة غير المسماة سلبية، ويعتقد الكثيرون أنه بغض النظر عما إذا كان المدير مؤمنا بالخرافات، فإن مثل هذه الممارسات ليس لها مكان فى العالم الحديث وأن رفض المرشحين على أرقام هواتفهم يمكن اعتباره تمييزًا.

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اليوم السابع