الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

انفجار ثان في بيرديانسك خلال اليوم

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأحد، 25-09-2022 03:39 م

رقم 5 السر.. شركة صينية تثير الجدل بعد قبول الموظفين بناء على أرقام هواتفهم

رقم-الهاتف-2


الوكيل الإخباري-قد يكون هناك الكثيرون يؤمنون بالخرافات والأشياء الغيبية، ولكن أن تؤمن الشركات والمؤسسات بهذه الخرافات، وتجعلها أحد معاييرها، فهو الأمر الغريب، حيث أبلغت وسائل الإعلام الصينية عن حالة غريبة لشركة تعليم فى شينزين بمقاطعة قوانغدونغ يُزعم أنها ترفض طلبات التوظيف لأشخاص لديهم رقم "5" كرقم خامس فى أرقام هواتفهم، لأن المدير يعتبرها حظًا سيئا، ولذلك فيُنصح هؤلاء المتقدمون بتغيير أرقام هواتفهم إذا كانوا مهتمين حقًا بالعمل فى الشركة، أثارت الحالة الغريبة، التى لا علاقة لها بالكفاءات أو أخلاقيات العمل، نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت فى الصين، حيث لا تزال الخرافات جزءا كبيرا من الحياة اليومية.

انتشر الهاشتاج "الشركة لا توظف أشخاصا، يمتلك رقم هاتفهم 5 فى الرقم 5"، حيث أثار الكثيرون حيرة من أمرهم حول الكيفية التى يمكن بها لشركة تعليم أن يكون لديها مثل هذه السياسة للتوظيف، ومع ذلك، كانت هناك أيضا تعليقات من المؤمنين بالخرافات الذين بدا أنهم يفهمون قرار المدير ويتفقون معه، وفقا لموقع oddity central.

بشكل عام ، كانت التعليقات على سياسة التوظيف للشركة غير المسماة سلبية، ويعتقد الكثيرون أنه بغض النظر عما إذا كان المدير مؤمنا بالخرافات، فإن مثل هذه الممارسات ليس لها مكان فى العالم الحديث وأن رفض المرشحين على أرقام هواتفهم يمكن اعتباره تمييزًا.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sls_hero_lrg_1280x720

بسبب الطقس .. ناسا تلغي اطلاق صاروخ للقمر للمرة الثالثة

image

مشهد مذهل .. نسر يرفع ماعزاً ويطير به فوق جبال الألب -فيديو

1

فيديو يثير الجدل في الهند .. ثيران لتوليد الكهرباء

8330cd77f29218d6a7a7

بعد اصابة 12 معلمة .. تحقيقات في أمريكا حول انتشار السرطان في احدى المدارس

1111111111111111111

مصر .. ضبط سائق يقود مركبته بطريقة مروعة -فيديو

202007130716471647

في هذا الموعد .. المشتري في أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عاما

أخبار متعلقة
download (1)

قمر صناعي صيني جديد لرصد البيئة

image

الصين تخطط لإطلاق رحلات سياحية إلى المدار بحلول 2025

6329a52e42360402145d6c9a

الصين تنقل إلى القمر عربة قمرية للإمارات العربية

مستحضرات-التجميل-الضارة

مصدر لن تتوقعه .. علماء يكتشفون أقدم مستحضرات التجميل في العالم

111111111

فيديو مرعب.. اشتعال ناطحة سحاب في الصين

1220181222186535

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً