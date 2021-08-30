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الإثنين، 30-08-2021 03:00 م

رواد الفضاء يحيون حفلة بيتزا عائمة - فيديو

لماذا-يطفو-رواد-الفضاء


الوكيل الإخباري - قد يستمتع بعضنا في مشاهدة الطهاة وهم يعدون طبقاً من البيتزا، لكن مقطع الفيديو الذي انتشر أخيراً، من محطة الفضاء الدولية، لمجموعة من رواد الفضاء وهم يعدون طبقاً من تلك الوجبة الجاهزة الشهية، كان أكثر من ذلك، فقد أثار الدهشة وطرح عدداً من التساؤلات. 

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ووفقاً لموقع "ريبابليك وورلد" الأخباري الهندي، نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيه، مقطع الفيديو الذي استمر لدقيقة واحدة، وأظهر مجموعة من 6 رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية يستمتعون بإعداد البيتزا، حيث كان لافتاً بالتحديد مشاهدتهم يجمعون محتويات البيتزا لوضعها على عجينة طافية في الفضاء أمامهم. 

وقد وصف بيسكيه تلك الجلسة بـ "حفلة البيتزا العائمة" التي تستحضر استمتاعه بالوجبة السريعة خلال ليلة سبت على الأرض. وأوضح في الفيديو الذي تمت مشاركته تحت تسمية "ليلة البيتزا العائمة": "يقولون إن طاه جيد لا يكشف أبداً عن أسراره، لكنني صنعت فيديو لتكونوا أنتم لجنة التحكيم. فكل شيء موجود هنا، ما عدا الأناناس التي إضافتها يستكون جريمة خطيرة في إيطاليا". 

 

وفي غضون ذلك، أوضحت وكالة الفضاء السبب وراء بقاء الأجسام معلقة في الفضاء، مستشهدة بظاهرة السقوط الحر، ذلك أنه في الفراغ، تتسبب الجاذبية في سقوط جميع الاجسام بالمعدل التسارع نفسه. 

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