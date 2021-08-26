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الخميس، 26-08-2021 04:55 م

رواد فضاء يرون فرصة اكتشاف حياة في كواكب خارجية قريباً

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الوكيل الإخباري-اكتشف رواد الفضاء فئة جديدة من الكواكب التي تصلح للحياة، ما يسرع بشكل كبير البحث عن حياة خارج نظامنا الشمسي.

وفي البحث عن الحياة في مكان آخر، كان الباحثون على الأغلب يبحثون عن كواكب لها نفس حجم وكتلة ودرجة حرارة والغلاف جوي للأرض، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء" بي ايه" ميديا البريطانية.

ولكن رواد الفضاء من جامعة "كامبريدج" يعتقدون أنه ربما هناك المزيد من الاحتمالات الواعدة على نحو أكبر في الفضاء.

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وحدد الباحثون فئة جديدة من الكواكب الخارجية الصالحة للحياة المسماة كواكب "هايسين" وهي كواكب حارة مغطاة بالمحيطات وغلافها الجوي غني بالهيدروجين وهي أكثر عدداً ويمكن ملاحظتها أكثر من الكواكب الشبيهة بالأرض.

وحسب العلماء، يمكن أن يعني هذا أن اكتشاف آثار للحياة خارج نظامنا الشمسي هو احتمالية حقيقة خلال العامين أو الثلاثة المقبلين.

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