الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 09:40 ص

روبوت بشري يرسم صورا بفضل الذكاء الاصطناعي - فيديو

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الوكيل الإخباري - "آي-دا" هو اسم "أول فنان روبوت بشري واقعي للغاية في العالم". تم تصميم "آي-دا" في العام 2019، ويتميز الروبوت بذراع آلية مطورة تسمح له باستخدام لوحة ألوان عادية وفرشاة رسم.

تلتقط عيناه، اللتان تحتويان على عدسات الكاميرا، صورة للموضوع، ثم يتم تخزينها بواسطة الروبوت واستخدامها كمرجع للرسم.

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وغالبا ما يقوم روبوت "آي-دا" بإسقاط الطلاء على ورقة، ورغم أنه لا يتمكن بعد من مزج الألوان معًا بالكامل، ومع ذلك فإن النتائج واقعية.


وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يتخذ الروبوت القرارات من تلقاء نفسه، لذلك قد تختلف صورتان لنفس الشخص.

 

 

البيان 

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