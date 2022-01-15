السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

السبت، 15-01-2022 10:00 ص

روبوت يذهب إلى المدرسة بدلاً من طفل ألماني مريض - صور

0032007159045058797


الوكيل الإخباري - تمكَّن تلميذ ألماني مريض من التفاعل مع معلمته وزملائه في الفصل من خلال روبوت.

اضافة اعلان

 

وتجاوز التلميذ ذو الأعوام السبعة، محنته بواسطة ذلك الروبوت الذي يجلس في مقعده، ويرسل إشارة في شكل وميض عندما يريد أن يقول شيئاً، بعدما منعته حالته المرضية القدرة على الذهاب إلى المدرسة.

 

وأوضحت مديرة مدرسة بوستبلومي جراندشولي في برلين، أن «الأطفال يتحدثون ويضحكون معه وأحياناً يثرثرون معه خلال الحصة»، مؤكدةً أن «جوشوا يستطيع أن يفعل ذلك بشكل جيد أيضاً».

 

وقالت والدته، سيمون مارتينانجيلي، إن جوشوا لا يمكنه الذهاب إلى المدرسة، لأنه يضع أنبوبا في عنقه بسبب مرض رئوي حاد.

والروبوت مبادرة خاصة يموّلها المجلس المحلي في حي مارتسان-هيلرسدورف في برلين.

 




البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
wael-alabrachy

مصر.. الصحة تنشر تفاصيل جديدة حول حادثة 'وفاة' الابراشي

6216426-211377609

ما هي ظاهرة الماماتوس التي ظهرت في سماء المدينة المنورة؟ - صور

image (1)

تركيا تنجح في إطلاق أول قمر اصطناعي مصغر إلى الفضاء

1120487

صياد بولندي أصبح فريسة لغزال خلال هجوم مضاد - فيديو

الجزائر-1

سبعيني جزائري يشعل مواقع التواصل - فيديو

925306_0

مصر...الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني - صور