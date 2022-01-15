روبوت يذهب إلى المدرسة بدلاً من طفل ألماني مريض - صور

الوكيل الإخباري - تمكَّن تلميذ ألماني مريض من التفاعل مع معلمته وزملائه في الفصل من خلال روبوت.

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وتجاوز التلميذ ذو الأعوام السبعة، محنته بواسطة ذلك الروبوت الذي يجلس في مقعده، ويرسل إشارة في شكل وميض عندما يريد أن يقول شيئاً، بعدما منعته حالته المرضية القدرة على الذهاب إلى المدرسة.

وأوضحت مديرة مدرسة بوستبلومي جراندشولي في برلين، أن «الأطفال يتحدثون ويضحكون معه وأحياناً يثرثرون معه خلال الحصة»، مؤكدةً أن «جوشوا يستطيع أن يفعل ذلك بشكل جيد أيضاً».

وقالت والدته، سيمون مارتينانجيلي، إن جوشوا لا يمكنه الذهاب إلى المدرسة، لأنه يضع أنبوبا في عنقه بسبب مرض رئوي حاد.



والروبوت مبادرة خاصة يموّلها المجلس المحلي في حي مارتسان-هيلرسدورف في برلين.













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