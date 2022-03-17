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الخميس، 17-03-2022 10:32 ص

روبوت ينتج الماء والأكسجين في الفضاء

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الوكيل الإخباري - تعتزم شركة بريطانية صنع روبوت قادر على تأمين حصولنا على الماء والأكسجين في الفضاء.

وأوضح تقرير لـ«روسيا اليوم»، أن جورج فريمان، وزير العلوم البريطاني، أعلن عن تخصيص منحة مالية قدرها مليونا جنيه إسترليني لشركة «رولز رويس»: ( Rolls-Royce) التي ستعمل على تنفيذ مشروع بناء محطة فضائية آلية للحصول على الأكسجين في الفضاء.

وبين التقرير أن تخصيص هذه الأموال سيساعد على تطوير مشاريع مبتكرة لاستكشاف ودراسة الفضاء، وكذلك تحسين الحياة على الأرض. فعلى سبيل المثال، ستعمل الشركة المذكورة مع مهندسين من وكالة الفضاء البريطانية على ابتكار طريقة جديدة للحصول على الهواء والماء من الفضاء المفتوح باستخدام روبوت.

كما أنها تخطط لابتكار تكنولوجيا تساعد على تحمل المستويات العالية للإشعاعات الفضائية على الكوكب الأحمر، وكذلك تحسين الاتصالات بين المريخ والأرض، وكذلك صنع روبوت للبحث عن الموارد على القمر.

يذكر أن علماء مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (CSAIL) التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ابتكروا نموذجاً أولياً لروبوتات تغير شكلها في الفضاء.

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